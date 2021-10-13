De Colo 15 attı ama... Alba Berlin: 84 Fenerbahe Beko: 70

Alba Berlin'e konuk olan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 15 sayı attığı maçta güçlü rakibine 84-70 kaybetti.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 9:58
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi. 
 
Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
 
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko: 84-70
 
Salon: Mercedes-Benz Arena 
 
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan) 
 
ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt 
 
Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12 
 
1. periyot: 18-19 
 
Devre: 27-35 
 
3. periyot: 57-53
 
Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi
Fenerbahçe Beko'nun Alman basketbolcusu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi. 
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Danilo Barthel, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Sporcumuzun durumu üç hafta sonra tekrar değerlendirilecek ve takım idmanlarına dahil olma süreci buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler: fenerbahçe beko alba berlin
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