De Sanctis trafik kazası geçirdi yoğun bakımda

Bir dönem Galatasaray'da da kalecilik yapan Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:08
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Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, salı gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.
 
Il Messaggero'da yer alan haberde; Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acilen Villa Stuart Clinic'e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edilen De Sanctis'te iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.
 
De Sanctis'in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Bir dönem Galatasaray forması da giyen De Sanctis'in gözetim için yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.
 

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Etiketler: De Sanctis
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