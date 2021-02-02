DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed antrenmanda!

02 Şubat 2021 Salı - 8:15
Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray
Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay
Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.