DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed antrenmanda!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yedlin ve Mohamed ilk antrenmanlarına çıktılar.

02 Şubat 2021 Salı - 8:15
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Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. 
 

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Etiketler: mostafa mohamed yedlin galatasaray
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