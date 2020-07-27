Demba Ba: Ayasofya'da şükür namazı kılmak istiyorum

Attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Demba Ba, 3 büyüklere karşı büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"

Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK BAŞARILARIMDAN BİRİ"