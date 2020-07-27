Demba Ba: Ayasofya'da şükür namazı kılmak istiyorum

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:50
Attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Demba Ba, 3 büyüklere karşı büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.
"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"
Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK BAŞARILARIMDAN BİRİ"
Başakşehir’le kazandığı şampiyonluğun kariyerinde nasıl bir yer tuttuğuna ilişkin ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerim boyunca sağladığım en büyük başarılardan biri. Türk futbolunda büyük takımlar var; Beşiktaş
, Galatasaray
ve Fenerbahçe. Bu tarz asırlık kulüplerin yanında küçük bir Başakşehir
’in gelip onların en az 10 puan üstüne çıkıp bu şampiyonluğu kazanması kolay değildi, zordu. Bu ortamda bu şampiyonluğu kazanmak kariyerimdeki en büyük başarılardan biri." değerlendirmesinde bulundu.