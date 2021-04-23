Demba Ba ayrılığı hakkında inanılmaz iddia! Oruç tuttuğu için

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Kocaman’la tek 90 dakika



Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giyebildi. Senegalli 11 maçta 90 dakikayı sadece bir kere çıkarırken, bir kerede 80’de oyundan alındı. Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.