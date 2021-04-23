Demba Ba ayrılığı hakkında inanılmaz iddia! Oruç tuttuğu için

Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba hakkında 'oruç' iddiası bir anda gündeme oturdu.

23 Nisan 2021 Cuma - 8:53
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Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabına koyup kaldırdığı kapak fotoğrafı ile kamuoyuna cevap vermeyi tercih etti.

 
Önceki gün Başakşehir’in Demba Ba ile olan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin arkasındaki şüphe dün sosyal medyanın konusuydu. Fenerbahçe maçından önce Demba Ba’nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, “Bu bir tercih” diyerek cevap vermişti. Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabından ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşan tecrübeli golcü ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun ‘Ayrılık konusunda konuşmayacağım’ anlamına geldiğini düşünmüştü.
 
Tartışma yaşandı
 
Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Demba Ba’nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman’la oruç konusunda tartıştığı öğrenildi. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Demba Ba’nın Türkiye’ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda “Demba Ba’yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar” ifadelerini kullanmıştı.

 
Kocaman’la tek 90 dakika
 
Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giyebildi. Senegalli 11 maçta 90 dakikayı sadece bir kere çıkarırken, bir kerede 80’de oyundan alındı. Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.

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Etiketler: demba ba aykut kocaman
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