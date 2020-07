Demba Ba'dan bomba transfer itirafı! Arsenal...

Medipol Başakşehir 'in 35 yaşındaki Senegalli santrforu Demba Ba'dan yıllar sonra çok büyük bir transfer itirafı geldi. Four Four Two Dergisi'nin Ağustos sayısına konuşan golcü oyuncu, 2013/14 sezonunun başında Chelsea'de forma giydiği sırada Arsenal 'a gitmeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda suya düştüğünü söyledi.