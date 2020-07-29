Demba Ba'dan bomba transfer itirafı! Arsenal...

Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki Senegalli santrforu Demba Ba, Ada basınına verdiği röportajda Premier Lig devi Arsenal'a transferinin son anda suya düştüğünü söyledi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:33
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Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki Senegalli santrforu Demba Ba'dan yıllar sonra çok büyük bir transfer itirafı geldi. Four Four Two Dergisi'nin Ağustos sayısına konuşan golcü oyuncu, 2013/14 sezonunun başında Chelsea'de forma giydiği sırada Arsenal'a gitmeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda suya düştüğünü söyledi. 
 
Deneyimli futbolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arsenal'la sözleşme imzalamaya çok yakındım. Paris'teki evimde olduğum bir izin günümde Arsene Wenger beni aradı ve sağlık kontrolü için Londra'ya gelip gelemeyeceğimi sordu. Transferin son günü sabah 09.00'da kalktım. Arsenal o gün Mesut Özil ve Emiliano Viviano'ya imza attırmıştı. Ancak Jose Mourinho, Chelsea'nin en önemli rakiplerinden birinin güçlenmesini istemediği için transferime engel oldu." ifadelerini kullandı.
 
O sezonun sonunda Mourinho ile görüşerek takımdan ayrılmaya karar verdiğini söyleyen Ba, 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Başakşehir ile bir yıllık mukavelesi kalan yıldız isim, takımının ilk Süper Lig şampiyonluğuna 28 maçta kaydettiği 13 gol ve 5 asisstle katkıda bulunmuştu.
 
 

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