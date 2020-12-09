Demba Ba'dan ırkçı hakeme hiç unutamayacağı sözler

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan maçın 14. dakikasında film koptu, ortalık karıştı.

Maçın 4. hakeminin Webo'ya yönelik "this negro" (bu zenci) şeklindeki söylemi sonrası iki takım oyuncuları sert tepki gösterirken Başakşehirli Demba Ba'nın yayına yansıyan sözleri çok konuşuldu.

Yaşanan kargaşa sırasında yüksek sesle tepkisini dile getiren Demba Ba "Beyaz birisinden bahsederken ona 'Beyaz insan' diyor musunuz? Hayır, demiyorsunuz. Sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" dedi.

Demba Ba'nın bu sözlerine sosyal medyadan da destek geldi.