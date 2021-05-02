Demba Ba sürprizi! Beşiktaş'a geri...

2014-15 ve 2016-17 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen deneyimli santrfor, ilk geldiği sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 2014-15 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 27 gol atan Demba Ba, Çin Ligi'ne transfer olmuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'taki ikinci sezonu çok parlak geçmeyen 35 yaşındaki golcü 2 maçta 24 dakika süre aldıktan sonra Göztepe'nin yolunu tutmuştu.



Senegalli golcü, Beşiktaş Kulübü'nün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. Demba Ba'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddilarını beraberinde getirdi.