Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig’de tarih yazıyor!

35 yaşındaki iki Senegalli forvet; Demba Ba ve Papiss Cisse Süper Lig'de adeta tarih yazıyor.

10 Temmuz 2020 Cuma - 8:31
İLGİLİ HABERLER
UEFA’da kura heyecanı! Başakşehir'in muhtemel rakibi... Papiss Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçti! Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu resmen açıkladı Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Mehmet Topal Süper Lig tarihine geçecek

Süper Lig’de 2019-20 sezonunda 35 yaşındaki iki Senegalli forvet; Demba Ba ve Papiss Cisse adeta tarih yazıyor. Milli Takım ve Newcastle United’da beraber oynayan ikili, Türkiye’de farklı takımlarda da olsalar golleriyle alkışları topluyorlar.
 
Demba Ba bu sezon 11 golle Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesinde başrol oynuyor. Papiss Cisse de 22 golle hem gol krallığında zirvede hem de Alanyaspor’u ilk 5 ile Türkiye Kupası’nda finale taşıyor.
 
Demba Ba Süper Lig kariyerinde 39 gol atarken, Papiss Cisse de şimdiden 38 gole ulaştı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'la ilgili bombayı patlattı! '8 ayrılık var' Galatasaray'la ilgili bombayı patlattı! '8 ayrılık var'
Uğur Demirok çıldırdı! Bülent Korkmaz...Uğur Demirok çıldırdı! Bülent Korkmaz... <div> Beşiktaş ve Sergen Yalçın yine başardı! Süper Lig'in en iyisi...</div> <div>  </div>
Beşiktaş ve Sergen Yalçın yine başardı! Süper Lig'in en iyisi...
 
 Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Max Kruse'nin yerine...Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Max Kruse'nin yerine...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.