Demir Grup Sivasspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi 2-2 sona erdi.

16 Ekim 2021 Cumartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:08
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivaspor sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi kırmızı-beyazlı takım puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor'un puanı ise 9 oldu.
 
10'uncu dakikada Sivasspor soldan etkili atak geliştirdi. Goutas'ın pasında topla buluşan Gradel ceza alanına ortaladı. Müsait durumdaki Caner düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0.
 
19'uncu dakikada Antalyaspor Hakan ile soldan köşe vuruşu kullandı. Kudryashov'un ceza alanına kafayla indirdiği topa Crivelli sol ayağı ile vurdu. Top yandan auta gitti.
 
24'üncü dakikada Antalyaspor atağında Doğukan ile ver kaç yapan Fredy'nin ceza alanı dışından şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
 
42'inci dakikada sol kanattan etkili gelen Antalyaspor'da çalımlarla ceza alanına kadar giren Doğukan, plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-2.
 
45'inci dakikada ceza alanında oluşan karambolde Kayode uygun durumda vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı. 
 
45+4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında, çizgiye inan Uğur'un içeriye çevirdiği topa ön direkte Kayode kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-2.
 
49'uncu dakikada soldan Uğur'un ortaladığı topa Kayode kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.
 
67'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Henrique'nin ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.
 
85'inci dakikada soldan Gradel'in ortasında ceza alanında savunma oyuncuları Yatabare'den önce topu kornere çeldi. 
 
90+1'inci dakikada mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, saha kenarındaki itirazları nedeniyle Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak'ı çift sarı karttan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
 
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
 
STAT: Yeni 4 Eylül
 
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Samet Çiçek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
 
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx), Ahmet (x) (Dk.46 Erdoğan xx), Goutas (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk.87 Sefa), Hakan (xx), Ulvestad x (Dk.46 Cofie x), Gradel (xx), Felix (x), Kayode (xx) (Dk.74 Yatabare x)
 
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx), Bünyamin (xx), Veysel (xx) (Dk.89 Bahadır), Naldo (xx), Kudryashov (xx), Doğukan (xxx) (Dk.74 Eren xx), Hakan (xx), Fredy (xxx) (Dk.90 Ufuk), Güray (xx), Amilton (x) (Dk.74 Ghacha x), Crivelli (x) (Dk.59 Wright x)
 
GOLLER: Dk.10 Caner, Dk.45 Kayode (Demir Grup Sivasspor) - Dk.24 Fredy, Dk.42 Doğukan (Antalyaspor)
 
SARI KARTLAR: Henrique, Yatabare (Sivasspor) - Bünyamin, Boffin, Amilton, Crivelli, Fredy, Güray (Fraport TAV Antalyaspor)
 
 

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Etiketler: Demir Grup Sivasspor süper lig Antalyaspor
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