Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe 3-1

SİVASSPOR-FENERBAHÇE: 3-1

71. dakika Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında giren oyuncu Deniz Türüç, çıkan oyuncu Max Kruse.

61. dakika Sarı kart! Uğur Çiftçi sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

55. dakika Sarı Kart! Orta hakem Ali Palabiyik elini cebine atıyor ve sarı kartını Emre Kilinc (Sivasspor) için kullanıyor. Bu kart Emre Kilinc için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.

46. dakika Ali Palabiyik Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda ikinci yarıyı başlatıyor.

45 +5 dakika Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle birlikte ilk yarı sona erdi.

45 +4. dakika Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Max Kruse çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

45 +1. dakika 4.Hakem 1. Devre sonuna 5 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

32. dakika GOL! Sivasspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Fernando Andrade. 1-0. Mert Hakan Yandaş asisti yapan oyuncu.

29.dakika Sivasspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

22. dakika Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Sadık Çiftpınar sakatlandı ve sahayı terk etti. Yerine giren oyuncu Mathias Jorgensen.

15. dakika Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı Deplasman Takımı için kalkıyor. Max Kruse ofsaytta kalan oyuncu.

6. dakika Sarı kart! Mauricio Isla hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

14. dakika İsabetsiz şut! Sivasspor Fernando Andrade ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

İŞTE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Ziya, Emre Kılınç, Fernando, Kone

Liderlik bereketi

Sivas'ta büyük bir coşku hakimdi. Ligde haftaya lider giren Sivasspor'a taraftarlar ve şehir büyük ilgi gösterdi.

Dış şehirlerdeki Sivaslılar bile Sivas'a gelerek maça girmeye çalıştı. Sivas şehrinde otellerin nerdeyse tamamen dolu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe taraftarları da bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Sivas'a akın etti.

Özel misafirler

Sivasspor Kulübü bu sezon uyguladığı önemli bir projeyi devam ettirdi. Sivas'taki ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu hafta da maça getirildi.

Sivasspor'un konuğu olarak maça gelen çocuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği ile yapılan ortak çalışma, sezon başından beri tüm iç saha maçlarında uygulanıyor.

Sivas'ta şölen

Yeni 4 Eylül Stadı'nda zorlu maç öncesi özel koreografi ve tribün şov yapıldı. Sivasspor taraftarları, lider olarak Fenerbahçe karşısına çıkan takımlarına destek verdi.

Tribünlerde futbolcular sahaya çıkarken bütün kartonlar açıldı. Kırmızı-beyaz kartonlardan 'Göster Gücünü' yazısı ortaya çıktı. Pankartların tam ortasında 'Yarım Kalan Hikayemiz İçin' pankartı gösterildi.

Ayrıca tüm koltuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı. Santra esnasında atkılar ve bayraklarla oldukça güzel görüntüler oluştu.

Samanyolu ve Müslüm Gürses şarkılarıyla 4 Eylül Stadı'nda unutulmaz anlar yaşandı.

Çalımbay'dan 5. dalya

Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde 500. lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Lig kariyerinde Göztepe, Denizlispor , Ankaragücü, Çaykur Rizespor Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Çalımbay, 5. kez dalya dedi.

Sivasspor kulübü de tecrübeli teknik adamı, maç öncesi onurlandırdı. Stat ekranlarından da "500. maç. Tebrikler Rıza Çalımbay" mesajı ve fotoğrafı paylaşıldı.

Yeniden sol beksiz

Fenerbahçe'de bu sezon sol bekte devam eden sıkıntı Sivasspor karşısında da sürdü. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından dolayı alternatifsiz olan Ersun Yanal , bir kez daha Nabil Dirar'ı sola çekmek zorunda kaldı.

Orta sahada Emre-Gustavo ikilisi yine yan yana oynarken, Ozan Tufan sağ kanada kaydı. Savunma ikilisi bir kez daha Sadık-Serdar Aziz'den oluştu.

17 maç sonra

Lig lideri Sivasspor, ideal kadrosundan bir tek Hakan Arslan 'ı kullanamadı. Tam 17 lig maçı sonra Hakan Arslan kadroda yer almadı.

Takımın önemli isimlerinden olan tecrübeli orta saha kart cezası nedeniyle oynamadı. Böylesine önemli bir isimden faydalanamayan Rıza Çalımbay, genel hatlarıyla ideal kadrosunu sahaya sürdü.