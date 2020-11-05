Demir Grup Sivasspor-Qarabağ Ağdam: 2-0

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor konuk ettiği Qarabağ'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Gollerimizi Caner Osmanpaşa ve Kayode kaydetti.

05 Kasım 2020 Perşembe - 22:50 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 22:59
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Avrupa arenasında Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor'la güldük.
 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz konuk ettiği Qarabağ Ağdam'ı 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı.
 
Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 10. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88'de Kayode kaydetti.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
 
11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı.
 
31. dakikada Owusu'nun pasında Guerrier'in ceza yayı hafif sol çaprazından bekletmeden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
 
37. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ninga, Hüseynov'u çalımlayarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının gerisinden vuruşunda topu direğin yanından auta gönderen Ninga, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.
 
66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda  kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
 
71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin  Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden  Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci  Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
 
73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci  Samassa gole izin vermedi.
 
84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden  kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.
 
87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına  giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin  yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
 
88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza  alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden  aşırarak filelere gönderdi: 2-0.
 
İLK 11'LER:
 
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare
 
QARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu

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