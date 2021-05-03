Deniz Çoban açıkladı! 'Gedson kesin atılmalıydı'

Stancu - Şener pozisyonu

"Stancu'nun taç çizgisi kenarında yaptığı faul klasik sarı kart olmalıydı"

Candeias - Gedson Fernandes pozisyonu

Arda Kızıldağ - Gedson Fernandes pozisyonu

"Ceza sahası içinde Arda ile Gedson arasındaki pozisyonda penaltı yok, devam kararı doğru"

Emre Akbaba'nın iptal edilen golü

"Hakem burada elle çarpma olarak bakıldı. Pozisyonda aslında top Babel'in omzuna çarpıyor. Büyük bir yanlış var. Burada asla elle oynamadan söz edemezsiniz. Elle oynama olması gerekir ama yok, çarpıyorsa bile sıyırıp geçiyor. Bu pozisyonda 'faul var' diyenler oldu ama faul de yok."