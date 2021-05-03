Deniz Çoban açıkladı! 'Gedson kesin atılmalıydı'

Eski hakemlerden Deniz Çoban, Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:20
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Eski hakem Hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluş beINSports ekranlarında Gençlerbirliği - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. 
 
Stancu - Şener pozisyonu
 
"Stancu'nun taç çizgisi kenarında yaptığı faul klasik sarı kart olmalıydı"
 
Candeias - Gedson Fernandes pozisyonu
 
"Futbol oyun kurallarında "rakibini yaralayıcı, sakatlayıcı hareket" ifadesi yazar. Gedson Fernandes'in yaptığı faul, rakibini sakatlayıcı bir hareket. Gedson hız alarak geliyor ve ayağa bindirdiği güç transferi, yoğunluk ile nereden bakarsanız bakın kırmızı kart. Temas noktasını hakemi kurtarır yan olarak bulursunuz ama bu kadar kriterin baskın olduğu yerde sadece onunla bu harekete iyi niyetli bakamazsınız. Abdülkadir Bitigen, Antalyaspor maçında Emre'nin kırmızı kartında kararının arkasında durmuştu ama VAR olarak bu pozisyonda etkisi olmadı. Acımasız, rakibin sağlığını tehlikeye sokmuyor demek doğru değil."
 
Arda Kızıldağ - Gedson Fernandes pozisyonu
 
"Ceza sahası içinde Arda ile Gedson arasındaki pozisyonda penaltı yok, devam kararı doğru"
 
Emre Akbaba'nın iptal edilen golü
 
"Hakem burada elle çarpma olarak bakıldı. Pozisyonda aslında top Babel'in omzuna çarpıyor. Büyük bir yanlış var. Burada asla elle oynamadan söz edemezsiniz. Elle oynama olması gerekir ama yok, çarpıyorsa bile sıyırıp geçiyor. Bu pozisyonda 'faul var' diyenler oldu ama faul de yok."

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Etiketler: deniz çoban Gençlerbirliği - Galatasaray
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