Deniz Türüç'ün tek amacı Fenerbahçe'de kalmak

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un 1. numaralı gündem teknik direktör konusu. Bir yandan teknik direktör konusunda nokta koymak isteyen sarı lacivertli yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz 'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.

Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.