Deniz Türüç'ün tek amacı Fenerbahçe'de kalmak

Başakşehir'e kiralık olarak giden Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

29 Haziran 2021 Salı - 10:59
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un 1. numaralı gündem teknik direktör konusu. Bir yandan teknik direktör konusunda nokta koymak isteyen sarı lacivertli yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
 
Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.
 
Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.
 
29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek. Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı. (Posta)

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Etiketler: deniz türüç fenerbahçe
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