Denizli'de Rodallega tesellisi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Denizli spor, Kasımpaşa 'yı konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, son sıradaki Denizlispor 'la 1-1 berabere kaldı.

Mavi beyazlı ekibin golünü 49. dakikada Kevin Varga kaydetti. Denizlispor'un golü ise 87. dakikada Hugo Rodallega ile penaltıdan geldi.

Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Denizlispor puanını 26'ya yükseltti. 14. sıradaki Kasımpaşa'nın puanı ise 35 oldu.