Denizli maçında öyle bir 10 numara oynatacak ki...

Kanatlarda forma giyen beş oyuncusundan çeşitli nedenlerle faydalanamayacak olan Beşiktaş ’ta, Denizli ile oynayacak kritik deplasman mücadelesinde Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre bu mevkilerde görev yapacak, bununla birlikte Ghezzal da ‘hamle oyuncusu’ olarak kenarda oturacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazartesi günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi kanatlarda mücadele edecek futbolcu sıkıntısı yaşıyor. Kanatlarda görev yapan oyunculardan Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Kevin N’Koudou sakatlıkları nedeniyle, transferin

son günü takıma katılan Rachid Ghezzal maç eksiği olduğu için, Tyler Boyd da yabancı kontenjanına takılıp lisans çıkarılmadığı için Denizli’de forma giyemeyecek. Yalçın, hafta içi yaptırdığı taktik çalışmalarında farklı oyuncuları kanatlarda oynatarak, performanslarını gördü.

Oğuzhan 10 numara oynayacak

Yaptığı denemeler sonucunda kararını büyük ölçüde veren Yalçın’ın, asıl mevkisi santrfor olan Vincent Aboubakar ile Gökhan Töre’yi kanatlarda görevlendirmesi ve Ghezzal’ı da kenarda oturtması bekleniyor. Aboubakar, Beşiktaş’ta daha önce forma giydiği 2016-17 sezonunda 38 maçın 7’sinde sağ, 2’sinde sol kanat olarak görev yapmıştı. Kamerunlu futbolcunun kanatlara geçmesi durumunda santrfor mevkisinde Cyle Larin forma giyecek. Diğer taraftan Sergen Yalçın’ın, 10 numara pozisyonu için Oğuzhan Özyakup’u hazırladığı ve bu oyuncuyla özel bir görüşme yaparak motive etmeye çalıştığı belirtildi.

Beşiktaş, Denizli maçının hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı takip etti.

(Hürriyet)