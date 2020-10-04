Denizlispor 0-0 Konyaspor

Süper Lig'de 4. hafta maçında Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki takımda milli takım arasına moralli girmek için sahaya çıktı ancak gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

04 Ekim 2020 Pazar - 17:20
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Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor ´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. 
 
Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı. 
 
Maçtan dakikalar
 
3. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia’nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
 
19. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
 
29. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets’in kafa vuruşunda, top auta gitti.
 
45+1. dakikada Skubic’in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
 
59. dakikada Lopes’in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
 
65. dakikada Lopes’in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal’ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
 
86. dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.
 
89. dakikada Skubic’in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa’nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.
 
90+ dakikada Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı. 
 
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. 
 
Maçın 11'leri
 
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Liesmann, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
 
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Kravets

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