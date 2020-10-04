Denizlispor 0-0 Konyaspor

Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor ´a yenilip Trabzonspor ´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia’nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu ’nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets’in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic’in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.