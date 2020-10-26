Denizlispor: 0- Beşiktaş: 2

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Gençlerbirliği ve Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından Denizlsipor'a konuk olan Siyah Beyazlı takımda hedef üç puan. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
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13- GOL Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kullandığı taş atışına Larin yükseldi. Denizlispor'un başarılı stoperi Subotic'ten seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar, savunma arkasına koşu yapan Atiba'yı gördü. Kanadalı futbolcu, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.
8- Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna geri dönen tecrübeli stoper, kısa bir aranın ardından kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Denizlispor, maçın hemen başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Mustafa'nın yerine Oğuz girdi.
4- Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
1- İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler;
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE DENİZLİSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 10 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI
Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı son 10 maçın tamamında galip olan taraf oldu. Süper Lig'de Denizlispor'un sahasında en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olarak dikkat çekiyor. Toplamda 28 sahasında 13 kez siyah beyazlı takıma mağlup olan Denizlispor'da Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 5 puan toplayabildi.