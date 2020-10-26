Denizlispor: 2- Beşiktaş: 3

CANLI ANLATIM

90 dakika Beşiktaş 'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90+4 GOL Denizli spor ümitlendi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağları havalandırdı.

82' Denizlispor penaltı bekledi. Aissati'nin pasına hareketlenen Özer, N'Sakala'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Denizlisporlu fubolcular penaltı için itiraz ederken, Alper Ulusoy, hamlenin topa olduğunu belirtti. VAR önerisinin ardından pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, faul yok dedi ve oyun devam etti.

76- GOL Denizlispor farkı ikiye indirdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu ağları havalandırdı.

65' Beşiktaş 10 kişi kaldı. Denizlisporlu Varela, Josef de Souza'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, oyunu durdururken, VAR'dan uyarı geldi. VAR incelemesinin ardından Brezilyalı oyuncu kırmızı kart gördü.

47- GOL Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Sağ kanattan etkili gelen Rosier, arka direğe yerden sert bir orta gönderdi. Denizlispor savunmasının unuttuğu Larin, boş durumda vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

36- GOL Beşiktaş penaltı kazandı. Welinton'un attığı uzun pasa Aboubakar hareketlendi. Sırtı dönük topu kontrol eden Kamerunlu golcü, koşu yapan Ghezzal'a pasını aktardı. Ghezzal'a Denizlispor savunması izin vermedi, top Atiba'nın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu ceza sahası içerisinde Oğuz Yılmaz'ın eline çarpınca Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ve Pantilimon'u ayrı köşelere gönderdi, Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

27- Denizlispor'da Bakalorz, Larin'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcunun ortasında savunmadan seken top, arka direkte Josef'e geldi. Josef hemen Aboubakar'a topu aktardı. Kamerunlu golcü, istediği gibi vuramayınca Beşiktaş, farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı. 26- Beşiktaş, N'Sakala ile Denizlispor'un sağ kanadından geliyor. Orta sahada topla buluşan ve içeriye kat eden N'Sakala, yerden ortasını yaptı. Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde gelişine attığı şut, direğin hemen üstünden auta çıktı. 24- Dorukhan Toköz, Sagal'a yaptığı sert hamle sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

22- Savunmadan çıkan Welinton, sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Larin'in yaptığı kafa vuruşu, auta çıktı.

19- N'Sakala, Bakalorz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal'ın yaptığı orta Denizlispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

16- Denizlispor, Rodallega ile Beşiktaş kalesini yokladı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kolombiyalı forvetin yaptığı sert şutu, kaleci Ersin güçlükle çeldi.

13- GOL Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kullandığı taş atışına Larin yükseldi. Denizlispor'un başarılı stoperi Subotic'ten seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar, savunma arkasına koşu yapan Atiba'yı gördü. Kanadalı futbolcu, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.

8- Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna geri dönen tecrübeli stoper, kısa bir aranın ardından kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Denizlispor, maçın hemen başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Mustafa'nın yerine Oğuz girdi.

4- Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1- İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler;



Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar



BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE DENİZLİSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 10 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI



Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı son 10 maçın tamamında galip olan taraf oldu. Süper Lig'de Denizlispor'un sahasında en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olarak dikkat çekiyor. Toplamda 28 sahasında 13 kez siyah beyazlı takıma mağlup olan Denizlispor'da Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 5 puan toplayabildi.