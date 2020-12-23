Denizlispor 2 haftada 6 puan yaptı!

Süper Lig'in 14. haftasında BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 3-1 kazandı ve BB Erzurumspor'un kötü gidişatı sürdü.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 36. ve 56. dakikalarda Hugo Rodallega'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısı ise 70. dakikada Emrah Başsan 'dan geldi.

Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega'nın bu sezon ligde yer alan ekiplerden daha önce ağlarını sarsamadığı tek takım kaldı: Gaziantep FK.

Bu skorun ardından yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile 2'de 2 yapan Denizlispor puanını 12 yaparken, üst üste 5. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.