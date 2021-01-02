Denizlispor 90+3'te attı puanlar paylaşıldı

Denizlispor, Sivasspor deplasmanında 90+3'te attığı golle puan kopardı.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 15:36 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 15:47
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Süper Lig'de 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 
 
Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 45+2. dakikada Faycal Fajr'dan geldi. Yukatel Denizlispor'un beraberlik golünü 90+33. dakikada Muris Mesanovic attı. 
 
HUGO RODALLEGA HASTANELİK OLDU
 
Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı ismi Rodallega, son 7 lig maçında 6 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Maçın 67. dakikasında Hugo Rodallega, Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Tecrübeli oyuncunun herhangi bir sıkıntısının olmadığı ve sadece kaşının açıldığı belirtildi.
 
 
Bu beraberliğin ardından ardından Demir Grup Sivasspor 18, Yukatel Denizlispor ise 13 puana ulaştı.
 
Süper Lig'de salı günü Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
 

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Etiketler: denizlispor sivasspor
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