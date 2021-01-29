Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi başladı!

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

29 Ocak 2021 Cuma - 13:04
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti... Denizlispor'dan bir transfer daha Subotic Denizlispor ile sözleşmesini feshetti Maçtan sonra Fatih Terim Arda Turan bombasını patlattı Denizlispor'da ilk transfer

Koşukavak'ın görevi bırakmasıyla harekete geçen yönetimin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu'ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Hakan Kutlu'nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
 
MURAWSKI, LECH POZNAN YOLCUSU
 
Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı. Denizlispor'da 30 Haziran 2021'e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan'ın yolunu tutacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hakan kutlu denizlispor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Cyle Lari St Etienne'e Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer oluyor... Cyle Lari St Etienne'e Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer oluyor...
Diego Costa atağı! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktıDiego Costa atağı! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı Roma'da Edin Dzeko gelişmesi! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyorduRoma'da Edin Dzeko gelişmesi! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu Trabzonspor'a UEFA'dan müjdeli haber! 4 milyon euro kasaya girecekTrabzonspor'a UEFA'dan müjdeli haber! 4 milyon euro kasaya girecek
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.