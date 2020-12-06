Denizlispor - Fenerbahçe: 0 - 2

MAÇTAN DAKİKALAR

55' Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.Kaçan Penaltı - Radoslaw Murawski

54' Serdar Aziz 1 dakika içinde iki sarı kart gördü. Önce penaltı pozisyonu izlemeye giden hakeme itirazdan daha sonra ise penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.İkinci Sarı - Serdar Aziz

Sağ kanattan gelişen 53'Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Aissati ortaladı, Mesanovic'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'den seken top kaleci Altay'da kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

49' Sağ kanattan Sacko'nun ortasında top kaleci Altay'da kaldı.

46' Denizlispor'da Marvin Bakalorz yerini Muris Mesanovic'e bıraktı.Marvin Bakalorz - Muris Mesanovic