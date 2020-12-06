Denizlispor - Fenerbahçe: 0 - 2

06 Aralık 2020 Pazar - 18:20
| Son Güncelleme : 06 12 2020 - 20:26
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Yukatel Denizli
spor'a konuk oluyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
57'
Altay çıkardı! Penaltıyı kurtaran Altay
, bu kez köşe vuruşunun devamında Aissati'nin ceza alanı ön çizgisinden yaptığı müthiş vuruşta topu adeta 90'dan çıkardı.
55' Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.Kaçan Penaltı - Radoslaw Murawski
54' Serdar Aziz 1 dakika içinde iki sarı kart gördü. Önce penaltı pozisyonu izlemeye giden hakeme itirazdan daha sonra ise penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.İkinci Sarı - Serdar Aziz
53'
Sağ kanattan gelişen Denizlispor
atağında Aissati ortaladı, Mesanovic'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'den seken top kaleci Altay'da kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
49' Sağ kanattan Sacko'nun ortasında top kaleci Altay'da kaldı.
46' Denizlispor'da Marvin Bakalorz yerini Muris Mesanovic'e bıraktı.Marvin Bakalorz - Muris Mesanovic
46' Denizlispor'da Oğuz Yılmaz yerini Neven Subotic'e bıraktı.Oguz Yilmaz - Neven Subotic
41' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Gökhan Gönül
35' Denizlispor gole yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal, topu ceza sahasındaki Rodallega'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
33' Denizlispor'da Bakalorz, Ferdi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Marvin Bakalorz
30' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ferdi'nin pasıyla cezas ahası sol çaprazda topla buluşam Mert Hakan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
24' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı ön çizgisine açılan topa Mert Hakan gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.
23' Denizlispor'da Bergdich, sarı kart gördü.Sarı Kart - Zakarya Bergdich
20' Fenerbahçe etkili geldi! Sol kanattan iyi hareketlenen Caner'in yerden etkili ortasına kale ağzında önce Pelkas, arkasından da Cisse dokunamadı.
16' Bu kez Denizlispor duran topta etkili oldu. Sagal'ın serbest vuruştan ortasına Bakalorz penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.
15'
Fenerbahçe gole yaklaştı! Serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Caner yeniden içeriye doldurdu. Mustafa Yumlu
'nun ters kafa vuruşunda arkaya açılan topu Cisse tamamlamak istedi, top yan ağlarda kaldı.
11' Ozan'ın derinlemesine pasıyla ceza alanında topu almak isteyen Mert Hakan, Mustafa Yumlu'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Mert Hakan'ın faul yaptığını belirterek topu Denizlispor'a bıraktı.
9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu topu penaltı noktasında uygun durumda olan Cisse'ye aktardı. Cisse düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Papiss Demba Cissé
5' Cisse bu kez ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.
4' Ozan'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Cisse'nin ortaya doğru çıkardığı topa hiçbir Fenerbahçeli içeride yoktu. Denizlispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
3' Denizlispor kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Fenerbahçe önde baskıyla maça başladı.
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse.