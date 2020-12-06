Denizlispor- Fenerbahçe Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

DENİZLİ-FB

Denizlispor sezona Robert Prosinecki ile girdi ancak, Hırvat teknik adam ligdeki kötü sonuçlara kupadaki Turgutluspor yenilgisini de ekleyince görevine son verildi.Başkan Ali Çetin, hafta arasında, takımın başına yardımcı antrenör Kenan Atik'i getirdiklerini açıkladı.Yeşil siyahlı takımda tek önemli eksik Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek uzun süredir yok.Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic ve Angelo Sagal en fazla forma şansı bulan isimlerdi. Gözden düşen Fede Verala için yeni bir başlangıç olabilir. Kalede de şüphesiz Costel Pantilimon devam edecektir.

Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı derbi maçtan puansız ayrılan Fenerbahçe'de ise tam 8 eksik var! Koronavirüs karantinası sona eren Enner Valencia kadroya dahil edilse de Sinan Gümüş, İstanbul'da bırakıldı.Luiz Gustavo cezalı. Mbwana Samatta, Harun Tekin ve Nazım Sangare iyileşme sürecinde.Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi sakat.TD Erol Bulut'un hücum merkezinde Papiss Cisse'yi oynatması, Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan ile doldurup Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Denizlispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atamadı, bu 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe son 7 lig maçının tamamında gol yedi, 6'sı "karşılıklı gol" ile tamamlandı.

- İki takım arasında oynanan son 12 maçta Denizlispor galibiyeti yok! (8 Fenerbahçe galibiyeti - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!%46'lık kesim derbi yenilgisi sonrası bir puan kaybına daha tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekibe güvenmiş...%35'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.