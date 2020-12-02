Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın resimdeki müdahelesi sonrası sakatlanan ve bugün Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir:

- Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık,

- Yaygın kemik ödemi,

- Ciddi ezilme ve kanama

Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır."