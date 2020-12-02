Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'de tecrübeli defans oyuncusu Lemos sakatlandı.

02 Aralık 2020 Çarşamba - 14:17
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Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın resimdeki müdahelesi sonrası sakatlanan ve bugün Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir:
 
- Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık,
- Yaygın kemik ödemi,
- Ciddi ezilme ve kanama
 
Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır."
 

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Etiketler: lemos fenerbahçe
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