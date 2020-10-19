Denizlispor maçında sistem değişikliği!

Sergen Yalçın Denizlispor maçında çift forvet sahaya çıkacak.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 11:08
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
 
Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Adem Ljajic'in de formsuz olmasını göz önünde bulundurarak 10 numara hattındaki problemi çözmek için takımın oyun formasyonunda değişiklikler deneyen teknik direktör Sergen Yalçın, dün de benzer çalışmalar yaptırdı.
 
Yeni sistemden memnun...
 
Genç teknik adam, çift kale maç çalışmasında yine çift forvet üzerinde durdu. Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum hattındaki etkisinin daha da arttığını gözlemleyen Yalçın'ın, Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayabileceği belirtildi.
 
Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
 

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Etiketler: sergen yalçın denizlispor beşiktaş
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