Denizlispor son saniyede yıkıldı!

Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya ve Kayserispor 'un galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve dörtlü averaj hes abının dahi yapıldığı ateş hattında Denizli spor her ihtimali göz önünde bulunduracak. Denizlispor , ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rize spor'a üstünlük sağladı. Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Çaykur Rizespor 'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son hafta dörtlü averaj kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜ YENECEĞİZ

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, averaj hesabı yapmadan Ankaragücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını söyledi. İplerin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Kartop, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Son hafta puan almamız halinde rakiplerimizin durumuna bakmaksızın yolumuza Süper Lig'de devam edeceğiz. Alanyaspor deplasmanından puanla dönüyorduk. Son saniyede golü yedik. Şimdi ligde kalışımızı ilan etmiştik. Ancak bizim başımız dik. Oyuncularımı kutluyorum. Biz bu ligi hak ediyoruz. Ankaragücü maçında gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

DENİZLİSPOR YENİ MALATYASPOR

Kayserispor-Denizlispor : 1-1 Yeni Malatya-Kayserispor : 4-0

Denizlispor-Kayserispor : 0-1 Kayserispor-Yeni Malatya : 2-1

Yeni Malatya-Denizlispor : 5-1 Yeni Malatya-Çaykur Rize : 0-2

Denizlispor-Yeni Malatya : 2-0 Çaykur Rize-Yeni Malatya : 3-0

Denizlispor-Çaykur Rize : 2-0 Yeni Malatya-Denizlispor : 5-1

Çaykur Rize-Denizlispor : 2-2 Denizlispor-Yeni Malatya : 2-0

KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR

Kayserispor-Denizlispor : 1-1 Yeni Malatya-Çaykur Rize : 0-2

Denizlispor-Kayserispor : 0-1 Çaykur Rize-Yeni Malatya : 3-0

Yeni Malatya-Kayserispor : 4-0 Denizlispor-Çaykur Rize : 2-0

Kayserispor-Yeni Malatya : 2-1 Çaykur Rize-Denizlispor : 2-2

Kayserispor-Çaykur Rize : 1-0 Kayserispor-Çaykur Rize : 1-0

Çaykur Rize-Kayserispor : 3-2 Çaykur Rize-Kayserispor : 3-2