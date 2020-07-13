Denizlispor - Trabzonspor: 2 - 1

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizli spor, Trabzonspor 'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor 'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir 'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti. Trabzonspor, 14. dakikada Abd ülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi. Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı. Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor 'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

MAÇTAN DAKİKALAR

55' Trabzonspor bu dakikalarda daha çok topun hakimi oyunu Denizlispor yarı alanına yıkmış durumda... 50' Trabzonspor ikinci yarının ilk 5 dakikasında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. GOL! serbest vuruşta 46'GOL! serbest vuruşta Zeki Yavru etkili bir orta yaptı. Sacko rakibine rağmen iyi bir kafa vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golü kaydetti.Gol - Hadi Sacko 46' Denizlispor'da ikinci yarıda Murawski'nin yerine Onazi görev yapacakRadoslaw Murawski - Ogenyi Onazi

43' Sörloth ceza yayının biraz gerisinden kaleyi gördü ve sert bir vuruş yaptı ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti. 40' Murawski'nin sağ kanattan yaptığı ortada Hosseini rakibinden önce araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı 38' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Da Costa topu karşıladı. Ceza sahasına gönderilen ikinci ortayı da Da Costa karşılarken seken topa Sackey'nin yaptığı vuruş etkili olmadı. 36' Denizlispor etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

32' Denizlispor savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür sert vurdu. Kaleci Hüseyin gole izin vermedi. 27' Denizlispor etkili geldi! Rodallega'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı. 23' Nwakaeme'nin pasıyla ceza yayının biraz gerisinden şut imkanı bulan Abdulkadir Parmak vuruşunda isabet sağlayamadı. 20' Jose Sosa kaleye oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir vuruş yaptı fakat top az farkla yandan dışarı gitti.