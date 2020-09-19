Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor ligin 2. haftasında deplasmanda Denizli spor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım rakibini deplasmanda yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Göztepe’ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor 'da bu mağlubiyeti unutmak için Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor.

Denizlispor 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

Prosinecki umutlu!

Takımının başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşayan teknik direktör Robert Prosinecki, Trabzonspor karşılaşması öncesi gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Rakibimiz de bizim gibi lige kötü başladı. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor karşısında değişikliği gidebiliriz, bu taktik anlamında da olabilir. İstekli ve arzulu bir takım görüntüsünü sahaya yansıtacağız" diye konuştu. Denizlispor geçen sezon evinde bordo-mavilileri 2-1 yenmişti.