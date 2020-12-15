Denizlispor Yalçın Koşukavak dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.

15 Aralık 2020 Salı - 8:22
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Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı. Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı. 
 
Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. 
 
Geçtiğimiz sezon Altayı çalıştıran Koşukavak'ın bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
 

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Etiketler: denizlispor Yalçın Koşukavak
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