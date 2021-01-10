Denizlispor yine 3 puan yüzü göremedi

Denizlispor, Ç.Rizespor deplasmanında 90+4.dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

10 Ocak 2021 Pazar - 18:02
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Süper Lig'de 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere bitti.
 
Yukatel Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Rodallega, son 9 haftada 7 gol attı, ligdeki gol sayısını 8 yaptı. Çaykur Rizespor'da 86'de oyuna giren Kemal Rüzgar, 90+4. dakikada attığı golle takımına puan getirdi.
 
Ligde 3 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor haftayı 1'er puanla kapattı. Bu Beraberlik sonrası Çaykur Rizespor 21, Yukatel Denizlispor 14 puana ulaştı. 
 
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hatayspor'u ağırlayacak. 
 

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Etiketler: denizlispor çaykur rizespor
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