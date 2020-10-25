Deplasmanda ilk galibiyet

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

25 Ekim 2020 Pazar - 17:17
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, Başkent'te Ankaraspor'u 2-1 yendi.
 
Sezon başında Fenerbahçe'nin Ege ekibine kiraladığı İsmail Yüksek takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Bal-Kes'in diğer golü Cumali Bişi'den geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını Umar attı.
 
Stat: Osmanlı
 
Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk
 
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Dk. 64 Mbamba), Halil İbrahim Esen (Dk. 58 Doğukan Efe), Barış Zeren (Dk. 81 Hacı Ömer Doğru), Bulbwa (Dk. 58 Batuhan Altıntaş), Engin Bekdemir (Dk. 46 Beykan Şimşek), Umar
 
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Dk. 75 Abdülkadir Kayalı), Ezeh (Dk. 34 Celal Emir Dede), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 89 Berat Aydoğdu), Otoo (Dk. 75 Kethevoama)
 
Goller: Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 48 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 25 Umar (Ankaraspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 36 Bulbwa (Ankaraspor), Dk. 44 Mrsic, Dk. 73 İsmail Yüksek (Balıkesirspor)
 

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Etiketler: ankaraspor balıkesirspor
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