Deprem nedeniyle maç ertelendi!

Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi. TFF konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapacak.

30 Ekim 2020 Cuma - 16:26 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:33
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig ekibinde 3 korona vakası! 6.haftanın lideri yine Alanyaspor Göztepe'ye Alpaslan Öztürk şoku Çağdaş Atan'dan ilginç açıklama! 'Mutlu değilim' Galatasaray: 1 Alanyaspor: 2

Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi. TFF konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapacak.
 
Yarın oynanacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasının başlama saati daha önce 16.00'da olarak açıklanmıştı. 
 
Göztepe - Alanyaspor maçının oynanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
 
Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçının yanı sıra, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: göztepe alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'dan '10' numara sürprizi Galatasaray'dan '10' numara sürprizi
Türk futboluna yayıncı kuruluş şoku!Türk futboluna yayıncı kuruluş şoku! Alexander Zverev'in eski sevgilisi Olga Sharipova: Beni yastıkla boğmaya kalktıAlexander Zverev'in eski sevgilisi Olga Sharipova: Beni yastıkla boğmaya kalktı Trabzonspor maçında oyundan alınmıştı! Bu hafta...Trabzonspor maçında oyundan alınmıştı! Bu hafta...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.