Deprem nedeniyle maç ertelendi!

30 Ekim 2020 Cuma - 16:26
| Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:33
Süper Lig'in 7. haftasında İzmir
'de oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi. TFF konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapacak.
Yarın oynanacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasının başlama saati daha önce 16.00'da olarak açıklanmıştı.
Göztepe - Alanyaspor maçının oynanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçının yanı sıra, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor
ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama
Belediyespor-Kozan Spor
FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.