Derbi bitti ama olaylar hala bitmedi! G.Saray'dan çok sert tepki 'Bu çok ayıp'

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Kadıköy'de Mustafa Cengiz'e akreditasyon kartı sorulup başkanın stada uzun süre alınmamasına sert tepki gösterdi.

09 Şubat 2021 Salı - 7:24 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 7:30
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GS TV'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." ifadelerini kullandı.
 
Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şikayette bulunduğunu da aktardı.

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Etiketler: galatasaray fenerbahçe Ömer Kükner Mustafa Cengiz
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