Derbi kaybedilseydi yollar ayrılacaktı!

Fenerbahçe'nin Vodafone Park'tan 1 puanla dönmesi Erol Bulut'un işine yaradı.

23 Mart 2021 Salı - 8:43
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Teknik direktör Erol Bulut bir kritik virajı daha döndü. Daha önce Başakşehir ve Trabzonspor maçları öncesi görevden alınması gündemde olan genç teknik adam bu maçlarda istediği neticeyi alıp görevine devam etmişti.
 
Sarı-lacivertliler Beşiktaş’a kaybetseydi şampiyonluk umudu kalmadığı için Erol Bulut ile yollar ayrılacaktı. Alınan bir puan ve şansın devam etmesi sonrası Bulut, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine devam etme şansı buldu. Eleştirilere rağmen Erol Bulut’un görevde kalmasının en önemli nedenlerinden biri daha önce iki kez görevden ayrılması gündemdeyken bunun gerçekleşmemesi.
 
Artık son viraja girilirken teknik adam değişikliğinin zarar getirebileceği fikri hakim. Ayrıca bu kadar kısa süre içinde alternatif bulunamayacak olması da bir diğer etken. Ayrıca yönetim sürekli teknik adam değiştiren bir imaj çizmekten de rahatsız. Bu yüzden birçok etken Bulut’un görevine devam etmesini sağladı.

(Skorer)

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Etiketler: fenerbahçe erol bulut
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