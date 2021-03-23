Derbi kaybedilseydi yollar ayrılacaktı!

Artık son viraja girilirken teknik adam değişikliğinin zarar getirebileceği fikri hakim. Ayrıca bu kadar kısa süre içinde alternatif bulunamayacak olması da bir diğer etken. Ayrıca yönetim sürekli teknik adam değiştiren bir imaj çizmekten de rahatsız. Bu yüzden birçok etken Bulut’un görevine devam etmesini sağladı.(Skorer)