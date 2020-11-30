Derbi mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'ye çifte şok! Perotti ve Ademi...

Süper Lig'de Fenerbahçe, 4-3'lük Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sakatlık haberleriyle sarsıldı. Diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edilen Diego Perotti'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bileğine darbe alan Mauricio Lemos’un yapılan kontrollerinde kırık tespit edilmediği, Kemal Ademi’de ise ikinci derece yırtık olduğunu açıklandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi - 17:59
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Fenerbahçe'de Lemos, Ademi ve Perotti'nin sakatlık durumları netlik kazandı. Sarı-lacivertli futbolculardan Lemos'un bileğinde kırık, Ademi'nin arka adalesinde kinci derece yırtık, Perotti'nin ise diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
''Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.
 
Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.
Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig derbi
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