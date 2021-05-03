Derbi öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar endişesi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:36
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Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında forma giyemeyen Vincent Aboubakar bugün yeniden MR'a girecek.
 
Kamerunlu golcünün cumartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milliyet'in haberine göre salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı.
 
Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmak istemeyen Aboubakar'ın perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.
 
Aksi bir durumda Aboubakar'ın büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı ifade edildi.

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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