Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

27 Kasım 2020 Cuma - 15:28
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.