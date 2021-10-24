Derbi öncesi Boey ve Arda Turan gelişmesi

Yarın Beşiktaş ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Boey ve Arda Turan'ın son durumu belli oldu.

24 Ekim 2021 Pazar - 14:17
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak. Derbi mücadelesi öncesi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.
 
SACHA BOEY VE ARDA TURAN'IN SON DURUMU NE?
 
Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.
 
Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

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Etiketler: arda turan boey
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