Derbi öncesi Boey ve Arda Turan gelişmesi

24 Ekim 2021 Pazar - 14:17
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray
, deplasmanda Beşiktaş
'la kritik bir maça çıkacak. Derbi mücadelesi öncesi teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde bir idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun
oynadı.
Son test antrenmanları esnasında ağrı
şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.
Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.