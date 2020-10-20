Derbi öncesi Eddie Newton kararı verildi!

Trabzonspor’da gündeme gelen teknik adam değişikliği konusunda yapılan görüşmeler sonucunda son buldu.

Sezona istediği girişi yapamayan ve son olarak evinde Başakşehir 'e 2-0 kaybeden Trabzonspor 'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılacağı ve göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia edilmişti.

61saat.com'un haberine göre bu konuyu görüşmek için bir araya gelen Trabzonspor yönetimi “Newton ile devam” kararı alarak bu gündemi kapattı. Fenerbahçe mücadelesine Newton ile çıkacak olan Bordo-mavili kulüp buradan iyi bir sonuç alıp ligde yeniden yükselişe geçmek istiyor.