Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber

Coronavirüs'e yakalanan Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde hazır olacak.

16 Kasım 2020 Pazartesi - 9:29
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Futbol camiasında yayılan koronavirüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor.
 
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
 
Takvim'de yer alan habere göre Kovid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi.
 
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
 

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Etiketler: valencia beşiktaş fenerbahçe
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