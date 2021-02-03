Derbi öncesi flaş Luiz Gustavo ve Gedson Fernandes gelişmesi

03 Şubat 2021 Çarşamba - 13:32
Fenerbahçe’de dün Luiz Gustavo paniği yaşandı. Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan
ile çarpıştı. Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara geldi. Tam da cumartesi günkü Galatasaray
derbisi öncesi yaşanan bu olay, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendirdi.
Dizinde ödem var
Luiz Gustavo’nun yapılan ilk kontrollerinin ardından ise herkes derin bir nefes aldı. Sambacı’nın dizinde ödem oluştuğu ancak ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi. Gustavo’nun bugün tedavisine başlanacak. 33 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde antrenmanlardaki yerini alacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu, cumartesi günü Galatasaray’a karşı sahada olacak.
Sınırdakilerde sorun yok
Derbi öncesi Hatay
karşısında çıkan Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Serdar Aziz ceza sınırında bulunuyordu. Kart görmeleri halinde cumartesi günkü Galatasaray maçında forma giyemeyeceklerdi. Ancak korkulan olmadı. Serdar, 90 dakika sahada kaldı, zaman zaman seri ikili mücadelelere girdi ama karşılaşmayı kartsız tamamlamayı başardı. 67. dakikada kenara gelen Valencia da arkadaşı gibi cezalı duruma düşmedi. İki futbolcu da Galatasaray’a karşı görev yapabilecek.
GALATASARAY'DA GEDSON FERNANDES GELİŞMESİ
Transferin son gününde Galatasaray'ın kadrosuna kiralık olarak katılan Gedson Fernandes'in, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Bu sebepten dolayı 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu; Londra
'dan, İstanbul
'a ambulans uçak ile getirilmişti. Ancak Portekizli süperstardan gelen son haberler
, Sarı-Kırmızılı camiayı sevindirdi.
Kulüpten yapılan son açıklamada, "Hastanede geçen süre içerisinde iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri normal olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Derbide kadroda...
Edinilen son bilgilere göre Portekizli'nin, hafta içerisinde takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.
Bu idmanlarda Aslan'ın hocası Fatih Terim
'in, genç futbolcunun son durumuna bakacağı ve sergileyeceği performansa göre Gedson Fernandes'i, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasının beklendiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyetinin de Fernandes'in yetiştirilmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.