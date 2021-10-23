Derbi öncesi flaş taraftar kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek. Kritik maç öncesinde Galatasaray takımı, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.