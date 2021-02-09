Derbi sonrası Arda Turan'a büyük şok!

1-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında küfür ettiği iddia edilen Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

09 Şubat 2021 Salı - 7:56
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Kadıköy'deki derbiye Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi kadar, tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin talebi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun izniyle Ülker Stadı'na 150 kadar sağlık çalışanı alınmıştı. Ancak bu sağlık çalışanlarının 90 dakika boyunca teknik direktör Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı takıma ettiği küfürler olay yarattı.
 
ŞIKAYETTE BULUNDULAR
 
Galatasaray cephesi yaşananlara çok büyük tepki gösterirken, valilik, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili şikayette bulundu. Sarı-Kırmızılılar gibi Fenerbahçe cephesinden de derbiyle ilgili küfür isyanı geldi. Maçın bitiminin ardından Galatasaray'ın soyunma odasında çekilen ve Peter Etebo tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği öne sürüldü.
 
FEDERASYONA GİDECEKLER
 
Sarı-Lacivertli taraftarlar bu görüntülere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimi de konuyu şimdi Futbol Federasyonu'na taşımaya hazırlanıyor. (Takvim)

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Etiketler: arda turan küfür galatasaray fenerbahçe
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