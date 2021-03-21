Derbiden önce sosyal medya gerilimi!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.

Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.