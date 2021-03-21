Derbiden önce sosyal medya gerilimi!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün iletişimden sorumlu isimleri, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti.

21 Mart 2021 Pazar - 17:54
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.
 
Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.
 
Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'a "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Etiketler: beşiktaş fenerbahçe
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