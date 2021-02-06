Derbiden sonra açıkladı! 'Bunu not edin bir yere...'

Galatasaray'a kaybedilen derbiden sonra açıklamalarda bulunan Ali Koç "Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç" dedi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 22:51
İLGİLİ HABERLER
Erol Bulut'tan çizgi isyanı! 'Bize gelince...' Erol Bulut'tan çizgi isyanı! 'Bize gelince...' Fatih Terim'den yaylım ateşi! 'Görüntüler elimde dava edeceğim' Fatih Terim'den yaylım ateşi! 'Görüntüler elimde dava edeceğim' FLAŞ GELİŞME! Abdurrahim Albayrak'a saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu maçta kaybetmelerine rağmen müsabakada yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.
 
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Maçın hakkının 0-1 olmadığını dile getiren Koç, "İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynasaydık başka olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol bize göre yüzde 100 gol. Farklı açılardan başka şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Burada önemli olan, gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Biz hakeme sitem etmeyeceğiz. İkinci yarıdaki futbolu ilk yarı oynayıp çatır çatır maçı kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.
 
"TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜK, BİZ DE ÜZÜLDÜK"
 
Bu maçta yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu kaydeden Koç, şunları söyledi: "Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz... Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç. Bence sene sonu için çok önemli bir motivasyon oldu. Taraftarlarımızı üzdük, biz de üzüldük. Bu maçla ne şampiyon olacaktık, ne şampiyonluk gidecekti. Olmadı, sağlık olsun."
 
"HİÇ CANLARINI SIKMASINLAR, BU MAÇ ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ"
 
Maçın ardından Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile aralarında geçen diyalogla ilgili gelen soruya Koç, "Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak bunu not edin bir yere hiç canlarını sıkmasınlar, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertlilerde göreve başladığı yıldan itibaren Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.
 
Ali Koç'un başkanlık süresi boyunca Galatasaray'a karşı 5 maç oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ali koç fenerbahçe galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'ye İngiltere'den gönderme yaptı! Kahve emojisi ve gülme... Fenerbahçe'ye İngiltere'den gönderme yaptı! Kahve emojisi ve gülme...
Türkiye Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! 'Aferim Cüneyt Çakır'Türkiye Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! 'Aferim Cüneyt Çakır' Abdurrahim Albayrak'ın Mostafa Mohamed açıklaması bomba etkisi yarattıAbdurrahim Albayrak'ın Mostafa Mohamed açıklaması bomba etkisi yarattı Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu! 'Maçın kahramanı Mostafa Mohamed'di'Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu! 'Maçın kahramanı Mostafa Mohamed'di'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.