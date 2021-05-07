Derbinin favorisi Beşiktaş

Misli.com’un Galatasaray lı ve Fenerbahçeli üyeleri "Derbinin favori si kim?" sorusunda ortak noktada buluşurken, Beşiktaş lı üyelerin %70'i bahislerini takımlarının galibiyetine oynadı.

Fenerbahçeli üyelerin %41'i Beşiktaş'ın galibiyetine oynarken %34'ünün ise favori olarak Galatasaray’ı göstermesi dikkat çekti.

Misli.com üyelerinin sadece %17'sinin beraberliğe oynadığı dev derbi öncesi ev sahibi Galatasaraylıların %54'ü takımlarını favori gösterirken, %30'luk bölümü ise favori olarak rakip Beşiktaş'ı gösterdi.

Hatayspor karşısında alınan farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, misli.com üyelerinin açık ara favorisi olurken Galatasaray'ın galibiyetine oynama oranı %30'larda kaldı.

Favorinin açık ara Beşiktaş olduğu dev maç öncesi beraberliğe oynama oranın düşüklüğü de gözden kaçmadı.

Galatasaray - Beşiktaş İstatistikleri

• Beşiktaş ve Galatasaray arasında ligde oynanan son 31 maçın 30'unda ilk golü atan takımlar kaybetmedi.

• Galatasaray- Beşiktaş arasında oynanan son 29 derbinin 24′ünü ilk golü atan takımlar kazandı.

• Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide karşılıklı gol olmadı?

• Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 15 golün 14'ü maçların 2. yarılarında geldi.

• Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 14 derbinin 12’si 2,5 alt skorla bitti.

• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide toplam 38 sarı kart çıktı.

• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 13 derbide toplam 134 korner kullanıldı.

• ?Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 33 derbide toplamda; 170 sarı kart, 7 kırmızı kart çıktı.

• Son 12 Beşiktaş- Galatasaray derbisinde maçın sonuna kaç dakika uzatma gösterildi. 6, 7, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 3

• Beşiktaş- Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinde kaç defa VAR monitörüne gidildi. Toplam 15 Maç / 17 VAR

Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 38 maçın 32'sinde mağlup olmadı. (16 Galibiyet- 16 Beraberlik)

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı Galatasaray, Beşiktaş'a karşı İddaa 'da 2,00 oran ve altında çıktığı son 12 maçın 10'unu kazandı.

• Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 31 derbinin 26’sında topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.

• Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 13 sezonda oynadığı 48 derbi maçında 13 kez kaybetti. (20 Galibiyet 15 Beraberlik)

• Galatasaray, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 23 maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. (3 Galibiyet- 10 Beraberlik- 9 Mağlubiyet)

• Galatasaray- Beşiktaş arasındaki son 21 resmi maçta toplam 47 gol atıldı.

• Fatih Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 66 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.