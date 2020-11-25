Ezber bozan atama! Derbinin hakemi...

Süper Lig'de 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:41 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:44
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Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Numanoğlu, Süper Lig'de şimdiye kadar 8 maçta görev yaptı.
 
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:
 
27 KASIM CUMA
 
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
 
28 KASIM CUMARTESİ
 
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
 
29 KASIM PAZAR
 
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
 
30 KASIM PAZARTESİ
 
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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Etiketler: Tugay Kaan Numanoğlu fenerbahçe beşiktaş
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