Ezber bozan atama! Derbinin hakemi...

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:41
| Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:44
Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Numanoğlu, Süper Lig'de şimdiye kadar 8 maçta görev yaptı.
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:
27 KASIM CUMA
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
: Mustafa Öğretmenoğlu
28 KASIM CUMARTESİ
13.30 Gaziantep
FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
29 KASIM PAZAR
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
: Tugay Kaan Numanoğlu
30 KASIM PAZARTESİ