Ezber bozan atama! Derbinin hakemi...

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Numanoğlu, Süper Lig'de şimdiye kadar 8 maçta görev yaptı.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA



19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor : Mustafa Öğretmenoğlu

28 KASIM CUMARTESİ



13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

29 KASIM PAZAR



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş : Tugay Kaan Numanoğlu

30 KASIM PAZARTESİ

