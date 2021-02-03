Derbinin hakemi belli oldu bile

Çakır ve Meler dinlendirildi

Olumsuz olmazsa Çakır

MHK, çok büyük bir olumsuzluk (Kovid vb.) yaşanmaz ise, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini açıklayacak.

Maçın VAR odasında da, biri FIFA kokartlı (VAR), ikisi yardımcı (AVAR) üç hakem görev yapacak. Öte yandan TFF de, “yüksek derecede riskli” sınıfına giren Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına deneyimli 4 temsilci atayacak. Temsilcilerden üçü saha içi ve soyunma odası koridorlarında gözlem yapacak.