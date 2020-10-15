Derby County Colin Kazım'ı deneme antrenmanlarına aldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen milli futbolcu Colin Kazım Derby County'de denemeye alındı.

15 Ekim 2020 Perşembe - 11:08
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Son olarak Meksika’nın Pachuca ekibinde forma giyen Colin Kazım, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu bir süredir İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile antrenmanlara çıkıyor.
 
Sezona iyi başlayamayan ve gol yollarında zorlanan Derby’nin hücumdaki opsiyonlarını artırmak istediği ve bu yüzden Kazım’ı denemeye aldığı kaydedildi.
 
 
Eğer deneyimli ismin performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.
 
A Milli Takımımızla 37 maça çıkan Colin Kazım, ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.
 

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Etiketler: Derby County colin kazım
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